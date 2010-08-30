Чи задоволені українці якістю освіти (опитування)

65,7% українців висловлюються за необхідність реформи шкільної освіти, свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Понад чверть українців (27,4%) не бачить необхідності в реформі. Важко відповісти 6,9% респондентів.

Понад третина українців (34,3%) оцінюють якість освіти, що надається сучасною школою, на «3» (задовільно), 28,3% - на «4» (добре). Кожен п`ятий (20,2%) дав оцінку «2» (незадовільно). Тільки 7,4% українців оцінили якість шкільної освіти на «5» (відмінно). 9,8% важко відповісти на питання.

Найбільш поширеною проблемою, з якою найчастіше стикаються батьки школярів, кожен другий українець (50,1%) назвав постійні збирання грошей на подарунки вчителям і адміністрації шкіл. Майже половина респондентів (47,3%) вважають такою проблемою придбання підручників і навчальних матеріалів. Трохи менше опитаних (46,4%) незадоволені ремонтом класів і шкіл за свій рахунок. Байдужість педагогів до дітей назвав проблемою кожен третій респондент (33,5%).

Близько третини опитаних (30,1%) вважають поширеною в школі проблемою некомпетентність учителів, більше чверті (26,6%) - неукомплектованість педагогічного складу.

Кожен четвертий українець (25,1%) назвав проблемою переповнені класи. Кожен п`ятий (20,2%) - низький загальний моральний і культурний рівень учителів.

Переважна більшість громадян України вважають лихослів`я і куріння (по 94,4%) найбільш поширеним серед сучасних школярів.

Ще одним негативним чинником, який існує серед школярів, більшість громадян (80,1%) назвали вживання спиртних напоїв.

Майже кожен третій українець (33,8%) проблемою серед школярів вважає вживання наркотиків.

Телефонне опитування на тему «День знань в Україні» проводилося з 27 по 29 серпня. Було опитано 1000 респондентів, старше 18 років у всіх обласних центрах України, Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.