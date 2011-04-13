Москва дорікнула Україні: щодо СП Газпрому з Нафтогазом мало робиться

Віце-спікер Держдуми Росії, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ вважає, що говорити про зниження цін на газ для України можна тільки в разі подальшої економічної інтеграції з РФ, передає власний кореспондент УНІАН в РФ.

«Ми йдемо на пільгові умови з ціни для Білорусі й інших споживачів – там, де у нас глибша економічна інтеграція. На мій погляд, буде тісне економічне співробітництво, єдиний економічний простір, єдина митна політика, тоді можливі переміщення з ціни на газ для України», – сказав ЯЗЄВ в середу на прес-конференції в Москві.

Він відзначив, що наразі говорити про конкретні параметри дуже складно, оскільки триває переговорний процес і неясно, яка із сторін піде на поступки.

Водночас він відзначив, що з приводу питання створення спільного підприємства «Газпрому» і «Нафтогазу» «багато говориться, але мало робиться», хоча контури спільної компанії вже вимальовуються.

«Ми говоримо про повну інтеграцію газових галузей, Україна пропонує зробити СП, причому сфера діяльності його – видобуток метану вугільних пластів, освоєння шельфу, модернізація української ГТС», – сказав ЯЗЄВ, відзначивши, що зараз потрібно визначитися, які активи внесуть в СП кожна з сторін.

Також він заявив, що 12 травня в Києві пройде діловий форум за участю експертів і політиків України й РФ, на якому планується обговорити питання посилення співпраці між бізнесменами двох країн.

Україна зацікавлена в швидкій оцінці активів НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», щоб знайти найбільш прийнятні умови для створення спільного підприємства, заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ у вівторок.

Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН у грудні 2010 року підписали меморандум про створення спільного підприємства для видобутку метану з вугільних пластів на території України.

ЯЗЄВ у вересні 2010 року повідомив, що Росія запропонувала для СП між «Газпромом» і «Нафтогазом» родовища в Астраханській області та на півострові Ямал в обмін на активи «Нафтогазу».

АЗАРОВ у ході зустрічі з німецькими бізнесменами у січні 2011-го заявив, що Україну для створення СП влаштували б російські активи, що дозволяють без зайвих витрат мати нафту й газ. При цьому він підкреслив, що активи, запропоновані на сьогоднішній день Росією, Україну не влаштовують. Також він зазначив, що переговори щодо створення СП ведуться буквально щотижня, проте особливого прогресу в них немає.

Заступник голови «Газпрому» Валерій ГОЛУБЄВ на початку квітня заявив, що створення спільного підприємства ускладнюється планованою приватизацією українського холдингу.