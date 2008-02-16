Cкандал навколо необхідності дублювання іноземних фільмів штучний?

Суддя Конституційного Суду України, доповідач у справі про розповсюдження іноземних фільмів в Україні Петро СТЕЦЮК називає штучним скандал, який виник навколо рішення КС про необхідність дублювання іноземних фільмів.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» (№6 (685) 16-22 лютого 2008).

За словами П.СТЕЦЮКА, десять років штучно стримувався розвиток національного кінодублювання власне як окремого виду творчої діяльності. «До того ж, хоч як це парадоксально, ділки від кінематографії ще й одержували чималі прибутки, організовуючи напівлегальний прокат в українських кінотеатрах продубльованих (озвучених) російською мовою для російського кіноринку іноземних фільмів», - сказав суддя КС.

При цьому він відзначив, що саме це й стало причиною «громадського обурення». «А все решта в цій історії навколо рішення КСУ у справі про розповсюдження іноземних фільмів, даруйте, від лукавого», - відзначив П.СТЕЦЮК.

Суддя КС також відзначив, що сьогодні існує спроба створення ілюзії штучного протистояння в цьому питанні, з одного боку, українських громадян з їх правом на використання в кінематографії державної мови, а з іншого - українських громадян, які зараховують себе до національних меншин, - з таким самим правом на використання в кінематографії своєї рідної мови. Крім того, за словами П.СТЕЦЮКА, є спроба вкотре розіграти «російську карту» в Україні з позицій захисту російськомовного українського населення і захистити його від «грубої українізації всіх і вся».

Суддя КС також наголосив, що суспільству нав`язується думка про неможливість в Україні належним чином організувати якісне дублювання іноземних фільмів саме українською мовою, що явно перекликається зі старою байкою про неповноцінність української культури.