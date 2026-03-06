В ЄС стали на бік Угорщини і розкритикували Зеленського за погрози 'дати адресу Орбана ЗСУ'

У Єврокомісію назвали коментар президента України на адресу угорського прем'єра неприпустимим.

Європейська комісія назвала "неприйнятними" висловлювання Володимира Зеленського, які пролунали на адресу угорського прем’єра Віктора Орбана. Брюссель вимагає припинити мову погроз, яка шкодить єдності Європейського Союзу. Про це офіційно заявив заступник головного речника Єврокомісії Улоф Гілл під час брифінгу у Брюсселі.

Гілл сказав: "Ми, як Європейська комісія, чітко заявляємо, що такі формулювання неприйнятні, не повинно бути погроз щодо держав-членів ЄС".

Речник підкреслив, що "існує багато ескалації риторики та провокаційної риторики".

Брюссель закликає обидві сторони зупинитися, адже агресія не допомагає справі. Гілл додав: "Ми вважаємо, що така риторика з усіх боків не є ані корисною, ані сприятливою для досягнення спільних цілей, які ми всі тут маємо".

В чому причини конфлікту Орбана та Зеленського

Епіцентром суперечки став пошкоджений окупантами РФ нафтопровід "Дружба" та кредит від ЄС для України на 90 мільярдів, який блокує Угорщина.

Будапешт виставив Києву жорсткий ультиматум: Орбан заявив, що Україна блокує транзит нафти через трубопровід "Дружба" й пригрозив відновити транспортування нафти силою.

Володимир Зеленський відреагував на цей шантаж емоційно і згадав блокування Орбаном кредиту для України, пригрозивши дати адресу угорського прем'єра бійцям ЗСУ.

"Надіємось, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 млрд або перший транш з 90 млрд, і в українських воїнів буде зброя. Інакше, дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, нашим хлопцям - нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою", - сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський відмовив в зазіханнях Орбана особисто перевірити стан нафтопроводу. Український президент сказав, що не просив особисто перевіряти наявність ракет для Patriot на складах "однієї з держав ЄС", коли йому повідомили, що їх залишилось мало.

Водночас прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив зупинити екстрені поставки електроенергії Україні за припинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба". Опозиція Словаччини збирається за це судитись з Фіцо.

