Кристина Казакова

Жителі Ісландії проголосують 29 серпня, щоб вирішити, чи слід поновити переговори про членство в Європейському Союзі.

Ісландія проведе референдум у серпні, щоб закласти основу для можливого вступу до Європейського Союзу в майбутньому, оскільки острівна держава налагоджує тісніші відносини з Європою, повідомляє Bloomberg.

Як йдеться в публікації, міністр закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір на пресконференції в п'ятницю, 6 березня, повідомила, що ісландці проголосують 29 серпня, щоб вирішити, чи слід поновити переговори про членство в Європейському Союзі.

Видання зазначає, що Ісландія прискорює перехід до більш тісної співпраці зі своїми європейськими партнерами після геополітичних змін, включаючи митні бар'єри, встановлені президентом Дональдом Трампом, які зробили США менш надійним партнером.

Відео дня

"В інтересах Ісландії прискорити голосування", - зауважила Гуннарсдоттір.

Примітно, що нинішній уряд на чолі з проєвропейськими соціал-демократами пообіцяв провести референдум не пізніше 2027 року.

Видання згадує дані більшості опитувань за останні кілька років, які свідчать про те, що підтримка членства в ЄС в Ісландії становить близько 40% або трохи більше. Більше того, деякі опитування показують результати, близькі до 50%.

"На кону в голосуванні стоїть питання про відновлення переговорів про вступ до ЄС, які розпочалися в 2009 році після краху банківської системи Ісландії, але були відкладені в 2015 році", - поділилося видання.

Реклама

Пояснюється, що якщо пропозиція буде прийнята і переговори про вступ до ЄС будуть завершені, ісландці вдруге проголосують за фактичне членство в торговому блоці.

Видання зазначило, що Ісландія вже має доступ до внутрішнього ринку ЄС, разом з іншими країнами, що не є членами ЄС, такими як Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

Міністр закордонних справ Ісландії в нещодавньому інтерв'ю поділився, що членство в ЄС дозволить Ісландії приєднатися до низки угод про вільну торгівлю, які ЄС уклав з країнами по всьому світу, що принесе користь країні з населенням менше 400 000 осіб.

"Але є й спірні питання, зокрема контроль над рибальськими водами острова – ключовою галуззю економіки цієї невеликої країни, поряд з туризмом і виробництвом алюмінію", - йдеться в статті.

Реклама

При цьому, як вказується в публікації, економіка схильна до бумів і спадів, а інфляція та процентні ставки постійно перевищують показники європейських країн. Це підвищує привабливість вступу до ЄС і потенційного переходу на євро.

Вступ України до ЄС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що комісарка Європейського Союзу з питань сусідства та розширення Марта Кос зазначила, що ані Україні, ані Євросоюзу не потрібен прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, щоб озвучити вимоги вступу до блоку Україні. Кос пояснила, що у випадку з Україною, було запущено так званий "фронтлоудинг", тобто, переговори про вступ в обхід Орбана. За словами комісарки ЄС, вже відбулися роз'яснювальні зустрічі з Україною, на яких пройшлися по всіх критеріях для кластерів, що перебувають в роботі. Кос додала, що задача ЄС полягає в тому, щоб переконатися, що Україна чітко розуміє, що потрібно зробити за кожним з критеріїв.

Також ми писали, що міністр Європи, інтеграції та сім'ї Австрії Клаудія Бауер скептично ставиться до прискорення процесу вступу України до ЄС. Бауер заявила виданню FT, що це "не тільки амбітно, але й нереалістично". Вона підкреслила, що існують чіткі правила та умови, за яких країна може стати членом Європейського Союзу й вони застосовуються до всіх. Бауер поділилася, що, наприклад, Чорногорія розпочала переговори про вступ до ЄС у 2012 році та хоче приєднатися у 2028. Вона додала, що у випадку з Україною переговори ще навіть не розпочалися, а в деяких сферах існує величезна потреба в реформах

Вас також можуть зацікавити новини: