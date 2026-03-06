Мирні переговори щодо України: США анонсували 'додатковий прогрес' уже в найближчі тижні

Віткофф наголосив, що під керівництвом Трампа сторони "продовжують досягати значущих результатів".

У переговорах щодо закінчення війни в Україні в найближчі тижні очікується "додатковий прогрес". Про це спеціальний представник США Стів Віткофф написав у соцмережі Х.

Він нагадав, що "цього тижня Україна й Росія здійснили черговий обмін полоненими, повернувши 1000 осіб після домовленостей, досягнутих під час нещодавніх тристоронніх переговорів у Женеві зі Сполученими Штатами".

"Цей обмін став можливим завдяки тривалим та детальним мирним переговорам за вказівкою президента Дональда Трампа. Під керівництвом президента ми продовжуємо досягати значущих результатів, працюючи над формулюванням мирної угоди, яка раз і назавжди покладе край війні", - зазначив Віткофф.

Відео дня

За словами спецпредставника, "переговори тривають, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес".

"Ми дякуємо уряду Швейцарії за проведення цих переговорів та президенту Дональду Трампу за його лідерство у просуванні дипломатії до вирішення проблеми", - додав Віткофф.

Мирні переговори: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський сказав, що новий раунд переговорів щодо війни на паузі через бойові дії в Ірані. Але, за його словами, щойно безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити дипломатичну роботу, це буде зроблено, і Україна до цього готова. Він додав, що Україна продовжує комунікацію з американською стороною фактично в щоденному режимі.

Разом із тим Трамп напередодні заявив, що Зеленський є перешкодою для укладення мирної угоди. Він також підтвердив, що переговори тривають, проте висловив роздратування президентом України. "Зеленському потрібно зібратися і укласти угоду", - сказав він в інтерв'ю Politico і підкреслив, що вважає президента Росії Володимира Путіна "готовим вести переговори про завершення війни". За його словами, Київ повинен проявити більше готовності до досягнення домовленостей і швидше рухатися до укладення угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: