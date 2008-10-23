У дитячому ляльковому театрі Миколаєва показують еротику

У Миколаєві дитячий театр ляльок поставив «Декамерон» Джованні Боккаччо. Вистава «Любов, любов» – про те, до чого людство ніколи не втратить інтересу. Роман середньовічного італійця зазвичай ставили епатажні майстри, на кшталт, Романа Віктюка. На миколаївській ляльковій сцені це зробив київський режисер Вахтанг Чхеїдзе.

Вікторія Терещенко, директор Миколаївського театру ляльок: «Режиссер увидел это, как снимается кино о «Декамероне», в куклах. Иногда кукла может донести то, что не может донести актер. Бывает и так».

«Декамерон» у ляльках – це вистава-пародія на те, як знімається кіно про любов. Головні персонажі – запеклі опоненти режисер та продюсер: одвічна боротьба естетики та вигоди. Постійно бігає по залу – оператор. У реальному житті – механік сцени. У виставі задіяні всі актори театру. У «Декамероні» Галина Згурська грає скандальну сусідку, хоч у дитячих виставах звикла до ролей каченят, зайців і лисенят.

Галина Згурська, акторка театру ляльок: «Это более серьезная и трудная работа. В плане того, что сам по себе материал неоднозначен. И все-таки для взрослых и есть изюминки. И надо эти изюминки сыграть, и донести до зрителя, что мы хотим сказать».

Вистава для дорослих у дитячому театрі з’явилася вперше за останні 10 років. Дітям дивитись спектакль не рекомендується - тут багато еротичних сцен, дарма, що їх виконують маріонетки.

«Факти», ICTV