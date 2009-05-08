Видавництво «Дніпро» святкує своє 90-річчя

У травні виповнюється 90 років з дня заснування Державного спеціалізованого видавництва художньої літератури «Дніпро», повідомляє відділ зв`язків з громадськістю та ЗМІ Державного комітету телебачення та радіомовлення України.

«Дніпро» – найстаріше видавництво в Україні. Біля його витоків стояли Павло Тичина, Василь Еллан-Блакитний, Георгій Нарбут та інші діячі культури. За час свого існування «Дніпро» входило до п`ятірки найбільших видавництв світу і експортувало книги до 110 зарубіжних країн. Щороку у видавництві випускалося 250-255 назв книг загальним накладом близько 14 млн примірників. За останні 50 років «Дніпро» випустило понад 10 тис. назв книжок загальним накладом близько 600 млн примірників.

У «Дніпрі» уперше були випущені романи «Собор» Олеся Гончара та «Мальви» Романа Іваничука, збірки Василя Симоненка та Івана Драча. Також видавництво «Дніпро» сприяло становленню української школи художнього перекладу. Тут були створені серії «Бібліотека світової класики», «Вершини світового письменництва», «Зарубіжна новела», «Мудрість народна», «Перлини світової лірики» тощо. Загалом були перекладені книги з-понад ста іноземних мов.

Останнім часом у «Дніпрі» побачили світ дев`ятитомне видання «Тисяча років української суспільно-політичної думки», подарункові видання «Тарас Бульба» Миколи Гоголя, «Кобзар» Тараса Шевченка з ілюстраціями художника Миколи Стороженка й «Доля» про Тараса Шевченка, антологія «Тисячоліття», «Збірник козацьких літописів», «Герби міст України», твори лауреатів Шевченківської премії, «Альбом» українського художника Миколи Стороженка та інші книги.

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