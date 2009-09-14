У Київ привезли Почаївську чудотворну ікону Божої Матері.

Як передає кореспондент УНІАН, святиню привезли в столицю в рамках урочистостей з нагоди 450-річчя її принесення на Волинь.

Віруючі зустріли чудотворний образ на Залізничному вокзалі і хресним ходом пронесли до Києво-Печерської лаври. Хід зі святинею пройшов центральними вулицями столиці. За оцінками правоохоронців, у хресному ході взяли участь близько 10 тис. чоловік.

У Києво-Печерській лаврі Почаївську ікону зустріли предстоятель Української православної церкви Митрополит ВОЛОДИМИР і духівництво. Перед Успенським собором відслужили молебень, після якого ікону перенесли в Трапезний храм, де всі охочі могли прикластися до неї.

Після закінчення молебня, у своєму зверненні до присутніх, Митрополит ВОЛОДИМИР висловив сподівання, що перебування Почаївської ікони Божої Матері в різних куточках України допоможе подолати церковний розкол та об`єднає український народ.

«Сьогодні Сама Цариця неба і землі прибула до Києва, щоб разом з нами прославити Її сина і (віруючі мали можливість - УНІАН) помолитися один за одного. У нас є Матір Божа, і в нас є чудотворна сила, яку Їй дав Господь», - сказав Митрополит ВОЛОДИМИР.

Близько опівночі в Трапезному Храмі відбулася літургія з молебнем і читанням акафісту Почаївській іконі Божої Матері. Цією ж ночі безцінну реліквію перенесли в Храм Усіх святих, який знаходиться на місці будівництва кафедрального собору Христового Воскресіння (ст. м. “Либідська”, Залізничне шосе, 3).

Як повідомили в прес-офісі УПЦ, щодня о 9.00 у цьому храмі розпочинатиметься Божественна літургія, після якої перед Почаївською іконою Божої Матері служитимуть молебень. Також молебень з акафістом Пресвятій Богородиці служитимуть о 14.00, 16.00, 18.00. Ікона пробуде в Києві до 21 вересня.

22 вересня чудотворну ікону повезуть до Канади, де до неї зможуть прикластися віруючі в Торонто, Монреалі, Оттаві, Ванкувері, Калгарі, Едмонтоні, Ріджайні і Вінніпегу. 11 жовтня Почаївська ікона повернеться до Києва в Свято-Успенську Києво-Печерську лавру, а з 15 жовтня розпочнеться Всеукраїнський хресний хід по Україні. Перед тим, як повернутися в Почаїв, святиня побуває в Москві.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня в Свято-Успенській Почаївській лаврі проходили урочистості з нагоди 450-річчя принесення Почаївської ікони Божої Матері на Волинь.

Довідка УНІАН. Чудотворна Почаївська ікона Божої Матері - одна з найбільш шанованих православною церквою. Зберігається в Почаївській лаврі (м. Почаїв Кременецького району Тернопільської області).

Ікона написана масляними фарбами у візантійському стилі на дошці з липи. Вона зображає Матір Божу до пояса з Богодитям на правій руці. Також на іконі зображені святі: пророк Ілля, мученик Мина, першомученик Стефан, преподобний Авраамій. Знизу - святі жінки: Параскева, Катерина, Ірина-діва.

Згідно з переказом, оригінал ікони ніколи не повинен покидати межі обителі. У поїздках і хресних ходах за межами Почаївської лаври бере участь чудотворна копія ікони, яка датується тим же часом, що й оригінал.

У 1597 році монастирю ікону подарувала багата вдова Ганна Гойська, котра володіла Почаєвом у другій половині XVI століття. Свого часу на знак подяки за сердечний прийом цю ікону Ганні подарував грецький митрополит Неофіт. Г.Гойська просила Пречисту про зцілення сліпого від народження брата Пилипа. І сталося диво - він прозрів. Після такого дива Г.Гойська з хресним ходом перенесла її на Почаївську гору для загального поклоніння і щедро наділила монастир землями.

У 1866 році для чудотворної ікони була виготовлена риза із золота. Для прикрас використане коштовне каміння.