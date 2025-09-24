За словами президентки Єврокомісії, виконавчий орган ЄС прагне відмовитися від російської нафти вже до кінця 2027 року.

Європейська комісія хоче запровадити мита на нафту, яка імпортується з Російської Федерації, повідомила під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що ЄС вже скоротив постачання нафти та газу, але додала, що "деякі обсяги все ще надходять на європейський континент".

"Що ми робимо зараз? Ми запроваджуємо санкції проти тих портів, куди надходить з Росії скраплений газ, і ми хочемо запровадити мита на постачання нафти, яка все ще надходить до Європейського союзу", - зазначила президента Єврокомісії.

Відео дня

У ЄС зазначають, що це може простимулювати Угорщину та Словаччину швидше відмовитися від російських енергоресурсів.

На запитання, коли можуть бути припинені закупівлі нафти, фон дер Ляєн відповіла:

Ми хочемо зробити це раніше, до кінця року у нас діє поступове скасування. Зараз запропоновано санкції, які члени ЄС повинні схвалити.

Водночас у своєму акаунті в соцмережі X президентка Єврокомісії написала, що до 2027 року "Європа назавжди перегорне сторінку російського викопного палива".

Речник Комісії Олаф Гілл, у свою чергу, під час брифінгу уточнив, що Євросоюз може підвищити мита на російські нафту та газ. Він додав, що таку пропозицію можуть схвалити кваліфікованою більшістю країн-членів блоку.

Відмова ЄС від російських енергоносіїв - останні новини

18 червня Єврокомісія презентувала план поступової відмови від російської нафти та газу. Передбачається, що імпорт енергоносіїв з РФ буде припинено до кінця 2027 року.

Після заклику президента США Дональда Трампа ЄС прискорив відмову від російських енергоносіїв та презентував новий санкційний пакет, який передбачає заборону імпорту скрапленого газу РФ.

Як зазначили у Єврокомісії, наразі вісім держав-членів блоку продовжують купувати російський газ. Окрім Угорщини та Словаччини російське "блакитне паливо" споживають Бельгія, Франція, Греція, Нідерланди, Португалія та Іспанія.

Втім Угорщина, яка була непохитною стіною на шляху відмови від російського газу почала шукати йому альтернативу, хоча й не готова наразі йому сказати остаточне "прощавай". 9 вересня офіційний Будапешт підписав 10-річну угоду про імпорт "блакитного палива" з альтернативного джерела, а також, зі слів очільника зовнішньополітичного відомства країни Петера Сійярто, веде перемовини про додатковий імпорт не російського газу.

Вас також можуть зацікавити новини: