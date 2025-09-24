Мінфін Росії пропонує в наступному році підвищити ПДВ, економічна ситуація погіршується.

Мінфін Росії запропонував із 2026 року підвищити ставку податку на додану вартість (ПДВ) із 20% до 22% для фінансування військових витрат і скорочення дефіциту, який зростає під час повномасштабної війни проти України. Пропозиція прозвучала на тлі того, що президент США Дональд Трамп назвав Росію "паперовим тигром", заявивши, що вона перебуває у "великих економічних труднощах".

Російський уряд затвердив новий проєкт бюджету на 2026 рік, який деякі чиновники Кремля називають "військовим бюджетом", і оприлюднив оновлені дані щодо 2025 року, прогнозуючи падіння економічного зростання до 1% з 4,3% минулого року, пише Reuters.

Витрати на національну оборону 2026 року, наприклад, знизяться до 12,6 трлн рублів (≈$150,5 млрд) з післярадянського максимуму 13,5 трлн рублів 2025 року, про що свідчать дані в документах Мінфіну. У 2025 році дефіцит оцінюють у 2,6% ВВП - рекордний показник від початку війни, що перевищує попередній план на 53%.

Підвищення податку для оборони та безпеки

Мінфін зазначив, що збільшення ПДВ нібито принесе приблизно 1,2 трлн рублів (≈$14,33 млрд) додаткових доходів у 2026 році. Уряд також планує збільшити запозичення на 46% у 2025 році. Відомство заявило, що зростання податків спрямоване насамперед на фінансування оборони і безпеки. Крім того, пропонується підвищити податки на гральний бізнес і скасувати пільги для малого бізнесу.

Експерти попереджають, що це спровокує інфляцію, яка останніми місяцями знижувалася, і ускладнить подальше зниження ключової ставки Центрального банку. Минулого підвищення ПДВ на два відсоткові пункти 2019 року додало 0,6 п.п. до інфляції, а 2026 року зростання ставки на 2 п.п. може підвищити інфляцію на 1,5 п.п., вважають аналітики T-Bank.

Курс рубля становить близько 83,75 руб. за долар. У новому прогнозі середній курс рубля до долара 2026 року очікується на рівні 92,2 руб., що на 8% вище за попередній прогноз.

