Путіна треба зупинити зараз, щоб не треба чекати на катастрофічні наслідки від гонки переозброєння, до якої призводить війна.

Світова спільнота не повинна гаяти час і вже зараз має докласти усіх зусиль, аби зупинити повномасштбану війну російського диктатора Володимира Путіна проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

"Факти є простими: зупинити цю війну зараз - і разом з нею глобальну гонку озброєнь - дешевше, аніж пізніше будувати підземні дитячі садки чи величезні бункери для критично важливої інфраструктури", - наголосив Зеленський.

У цьому зв’язку, як відзначив глава держави, російського диктатора Володимира Путіна і його повномасштабну війну проти України треба зупинити негайно.

"Зупинити Путіна зараз дешевше, ніж намагатися захистити кожен порт і кожен корабель від терористів за допомогою морських дронів. Зупинити Росію зараз дешевше, ніж гадати, хто стане першим у створенні простого дрону, здатного нести ядерну боєголовку. Тож ми разом повинні використати все, що маємо, аби змусити агресора зупинитися", - підкреслив Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що, лише зупинивши Путіна, з’явиться реальний шанс уникнути катастрофи внаслідок нової гонки озброєнь.

"Якщо для цього потрібна зброя, якщо для цього потрібен тиск на Росію – тоді це потрібно зробити. І це потрібно зробити зараз. В іншому випадку, Путін продовжуватиме рухати війну далі - ширше та глибше", - переконаний Зеленський.

Він відзначив, що Україна є першою на шляху Путіна. Водночас, тепер російські дрони залітають в інші європейські країни.

"Путін хоче продовжувати цю війну шляхом її розширення, і ніхто не почувається у безпеці зараз", - додав Зеленський.

Війна в Україні: міжнародна ситуація

Як повідомляв УНІАН, дипломатичні намагання президента США Дональда Трампа переконати російського диктатора Володимира Путіна припинити війну не спрацьовують. Навпаки, Росія заявляє, що продовжуватиме віну проти України.

Водночас, Україна чекає на потужні санкційні заходи проти Росії та інших країн, які допомагають військовій машині РФ, купуючи російські нафту і газ.

На думку Трампа, Європа може вдатися до певних заходів проти Китаю, аби Пекін вплинув на Москву і змусив її припинити війну.

При цьому, Трамп самостійно не готовий запроваджувати жорсткі заходи, поки цього не зроблять європейські країни.

