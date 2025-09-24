Через російську війну проти України щороку зброя стає дедалі більше смертоноснішою. І лише Росія винна в такому стані справ.

Повномасштабне російське вторгнення не залишило Україні іншого вибору, як розвивати новий клас зброї - безпілотники. Адже "товстих ракет" Україна не мала. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

"Україна не має великих товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах, але у нас є дрони, які можуть літати до 2-3 тисяч кілометрів. У нас немає іншого вибору, окрім як будувати їх, щоб захистити наше право на життя", - повідомив Зеленський.

Також глава держави зазначив, що контроль над морем раніше визначався наявністю великого військово-морського флоту, але Україна не має великого флоту.

"Але ми добилися успіху у Чорному морі, відстіснивши те, що залишилося від російського військово-морського флоту на віддалену базу. І ми це зробили завдяки морським дронам. Саме так ми захищаємо наші порти і шляхи морської торгівлі, оскільки Росія не залишила нам іншого вибору", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, президент згадав і про операцію "Павутина", коли за допомого дешевих дронів вдалося знищити або пошкодити дороговартісні російські стратегічні бомбардувальники. Це стало справжнім прикладом для сил спеціального призначення в усьому світі - на що здатна сучасна зброя проти старих систем.

"І нічого з цього не сталося б, якби Путін не розпочав цю повномасштабну агресію, повномасштабну війну. І з кожним роком, коли ця війна триває - зброя стає ще смертоноснішою. І лише Росія заслуговує на провину в цьому", - відзначив Зеленський.

Українські дронові удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, активні українські атаки на об’єкти нафтової інфраструктури Росії обвалили експорт дизелю з Росії.

Також ми розповідали, що Україна почала наздоганяти Росію у виробництві дронів на оптоволокні.

А мж тим Україна готується до серійного виробництва кількох моделей підводних дронів TOLOKA.

