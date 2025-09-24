Розробники найкращих 'симуляторів ходьби' Frictional Games почали тизерити свою нову гру

Розробники влаштували цілу ARG, яка починається в SOMA.

Студія Frictional Games, відома за хорорами SOMA та серією Amnesia, почала тизерити свою наступну гру. Для цього компанія вирішила влаштувати цілу ARG, гру в альтернативній реальності.

22 вересня SOMA несподівано отримала патч із виправленнями багів, але крім цього, в описі оновлення автори з Frictional Games попередили, що "користувачі все ще можуть отримувати підозрілі листи".

Після апдейту на комп'ютері на самому початку гри дійсно з'явилася нова вкладка зі спамом, де лежав дивний лист. Гравці розшифрували символи і вийшли на сайт вигаданого готелю Samsara. Там можна підписатися на розсилку, і в листі-підтвердженні посилання веде на URL зі згадкою Kepler Interactive.

Відео дня

Kepler Interactive - видавець таких ігор, як Clair Obscur: Expedition 33, Pacific Drive і Rematch. Схоже, саме він випускатиме новий проєкт Frictional. Поки що це все, що змогли розкопати інтернет-детективи.

Остання гра студії - Amnesia: Rebirth - вийшла 2023 року і розповідала про французького солдата Анрі Клемана в розпал Першої світової війни. Гра отримала скромну оцінку від критиків, на Metacritic у неї 77 балів, але проєкт знайшов відгук у гравців, завдяки чому в Steam рейтинг гри становить 93% позитивних відгуків.

Раніше ми розповідали, що Хідео Кодзіма показав подробиці відразу двох нових ігор. Його нові проєкти Physint і OD обзавелися трейлерами, постерами, а також списком деяких акторів.

Вас також можуть зацікавити новини: