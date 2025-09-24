Розірвання контракту ускладнить постачання "блакитного палива" до Угорщини та Словаччини.

Болгарія розірве контракт на транзит російського газу у 2026 році. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Россен Желязков, повідомляє видання БНР.

"Що стосується заклику президента Дональда Трампа, який прозвучав під час сесії Генеральної Асамблеї, ми, як частина Європейського Союзу, приєднаємося до рішень Союзу щодо припинення контрактів на використання та транзит російського газу у 2026 році", - зазначив очільник уряду Болгарії.

Він додав, що у 2026 році контракти на використання або транзит російського природного газу повинні бути розірвані, а до 2028 року - "назавжди виключені з болгарського енергетичного ринку".

Россен Желязков зазначив, що все споживання домогосподарств та промисловості Болгарії покривається за рахунок імпорту скрапленого газу через спеціалізовані термінали.

Через Болгарію проходить трубопровід "Балканський потік", через який з 2021 року Угорщина імпортує російський газ в обхід України. З 2025 року до неї приєдналася й Словаччина, коли закінчився термін дії транзитного контракту між Україною й Росією.

Відмова ЄС від російського газу

18 червня Єврокомісія презентувала план поступової відмови від російських нафти та газу. Пропозиція виконавчого органу ЄС передбачає, що імпорт енергоносіїв з РФ буде припинено до кінця 2027 року.

Разом з тим, після закликів президента США Дональда Трампа та його адміністрації якомога швидше відмовитися від російських енергоносіїв, ЄС представив 19-й пакет санкцій, в якому, зокрема, передбачено заборону на імпорт російського скрапленого газу.

Угорщина, яка тривалий час блокувала антиросійські енергетичні ініціативи, підписала контракт на постачання "блакитного палива" з альтернативного джерела, але поки не відпускає російський газ.

Як зазначили у Єврокомісії, наразі вісім держав-членів блоку продовжують купувати російський газ. Окрім Угорщини та Словаччини російське "блакитне паливо" споживають Бельгія, Франція, Греція, Нідерланди, Португалія та Іспанія.

