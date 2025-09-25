Кілька ключових лідерів Республіканської партії в Конгресі, які відповідають за зовнішню політику, підтримали очільника Білого дому.

Республіканці в Сенаті Сполучених Штатів Америки вражені заявою президента Дональда Трампа про те, що Україна може виграти війну проти Росії і повернути всі втрачені території. Вони похвалили його за такі слова.

Про це повідомляє Axios. Зазначається, що заява Трампа стала помітною зміною позиції американського лідера щодо війни в Україні. Кілька ключових лідерів Республіканської партії в Конгресі, які відповідають за зовнішню політику, підтримали очільника Білого дому.

"Сильна промова і пост президента Трампа сьогодні показують, чому він є президентом, який домагається миру через силу", – сказав у коментарі виданню очільник комітету Сенату з розвідки Том Коттон.

Водночас сенатор Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про жорсткі санкції проти РФ, написав у соцмережі X, що Трамп має рацію, коли каже, що російська економіка перебуває під тиском.

"І це тільки погіршиться, якщо ми зробимо купівлю дешевої російської нафти і газу токсичною для тих, хто обере цей шлях", – додав він.

Своєю чергою, очільник Сенатського комітету з питань збройних сил Роджер Вікер зробив таку заяву:

"Президент Трамп і я віримо, що Україна може перемогти – факт, про який президент Байден роками уникав говорити. Настав час посилити тиск на Путіна, щоб покласти край цьому безглуздому кровопролиттю".

Автори матеріалу зазначають, що у Конгресі чекали на "зелене світло" від Білого дому, аби перейти до розгляду двопартійного пакету санкцій проти Росії. Документ передбачає запровадження 500% мита на товари з країн, які продовжують купувати російську нафту, а також економічні санкції проти Росії, якщо правитель РФ Путін відмовиться від переговорів.

Американський президент же дав зрозуміти, що запровадить нові санкції проти Росії лише після того, як це зроблять країни НАТО. Він також закликав Європу припинити купувати російську нафту та запровадити мита на товари з Китаю.

Президент США Дональд Трамп стає надзвичайно нетерплячим щодо Росії. На його думку, Москва пропонує недостатньо для завершення війни в Україні. Таку заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Якщо росіяни відмовляться вести переговори, виявляючи добру волю, я думаю, це буде дуже, дуже погано для їхньої країни. Президент ясно дав зрозуміти, що це не зміна позиції, а визнання реальності на місцях", – додав він.

