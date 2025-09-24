Реліз проекту запланований на 2026 рік.

Capcom випустила геймплейний трейлер своєї нової науково-фантастичної гри Pragmata. У ролику розробники представили "Притулок" - центральну базу, де гравці зможуть покращувати здібності та зброю, а також планувати подальші дії в умовах місячної дослідницької станції, захопленої ворожим ШІ.

Сюжет гри обертається навколо астронавта Г'ю і його андроїдної супутниці Діани, які намагаються вижити і повернутися на Землю після катастрофи на місячній базі.

Їхня взаємодія лежить в основі ігрового процесу - Діана використовує унікальну систему хакерських міні-ігор для ослаблення ворогів, а Г'ю завдає ударів, використовуючи різноманітну зброю.

Крім того, трейлер показав нові види зброї та складні хакерські механіки, а також наголосив на важливості "Сховища" як місця для поліпшень і підготовки до наступних вилазок. Гра обіцяє глибокий сюжет, інноваційний геймплей і високоякісну графіку, реалізовану з використанням RE Engine.

Реліз Pragmata заплановано у 2026 році. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Гравці зможуть випробувати гру на Tokyo Game Show 2025, яка пройде з 25 по 28 вересня.

