Електричний кросовер Škoda Enyaq почали виробляти у 2020 році.

Компанія "Єврокар", яка є офіційним імпортером автомобілів Škoda в Україні, оголосила про початок продажів оновленого електричного кросовера Enyaq. Деталі повідомили на офіційному сайті Škoda.

"Друге покоління Škoda Enyaq поєднує сучасний дизайн, передові технології, екологічність та комфорт", - зазначається на сайті виробника.

Автомобіль отримав різні нововведення. Зокрема, він має передню панель Tech-Deck Face, яка замінила класичну решітку радіатора.

Високовольтний акумулятор місткістю 82 кВт·год і запас ходу до 582 км дозволяють використовувати автомобіль як у місті, так і для далеких подорожей.

Електромотор Enyaq 85 приводить у рух задні колеса та видає максимальну потужність 210 кВт (285 к.с.). Максимальна потужність зарядки постійним струмом становить 135 кВт, а час зарядки з 10% до 80% займає лише 28 хвилин.

Доступна в нашій країні комплектація має дизайн інтер’єру Loft, який у Škoda називають функціональним і сучасним.

Новинка може похвалитися тризонним клімат-контролем з окремою панеллю для задніх пасажирів, 19-дюймовими легкосплавними колісними дисками, системою розпізнавання дорожніх знаків та іншими сучасними асистентами безпеки.

Зазначається, що початкова вартість нового Škoda Enyaq становить 1 771 890 гривень.

