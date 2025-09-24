Українські дрони атакували аеродром росіян у тимчасово окупованому Луганську.

Український дрон-камікадзе RAM-2X пролетів понад 100 кілометрів від лінії фронту і вдарив по російському зенітному ракетно-гарматному комплексу (ЗРПК) у Луганському аеропорту. Про це пише Militarnyi.

За інформацією Telegram-каналу "Досьє шпигуна", у ніч на 10 вересня українські дрони атакували російський аеродром і знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Аналітики проєкту Dnipro Osint з'ясували, що район удару розташований на відстані близько сотні кілометрів від лінії бойового зіткнення. Також вони зафіксували за допомогою супутникових знімків сліди горіння ворожого ЗРПК.

Зазначається, що для удару на таку відстань необхідно, щоб ще один дрон-ретранслятор тривалий час вів розвідку. Крім того, канал "Досьє шпигуна" також повідомив про знищення другого "Панцира-С1" у районі селища Сніжне на Донеччині.

RAM-2X - довідка УНІАН

Нагадаємо, що RAM-2X є баражувальним боєприпасом українського виробництва другого покоління. Він розроблений для нанесення високоточних ударів по ворожих цілях.

RAM-2X являє собою вдосконалену версію дрона RAM II, створеного на базі розвідувального БПЛА "Лелека-100". Його ключовою особливістю є використання в тандемі з розвідувальним дроном SHARK.

Український баражувальний боєприпас має характерну Х-подібну конструкцію крил, яка забезпечує високу маневреність і стабільність. Заявлена дальність становить понад 150 кілометрів, а максимальна швидкість - близько 180 км/год.

RAM-2X несе бойову частину вагою до 3 кг. Ба більше, існують різні типи боєголовок: осколково-фугасна, термобарична та бронебійна.

Україна використовує RAM-2X у тандемі з дроном SHARK

Нагадаємо, що під час візиту ексканцлера Німеччини Олафа Шольца в Україну у 2024 році було представлено новітні українські розробки в галузі БПЛА. Серед них комплекс, який складається з розвідувального дрона SHARK і баражувального боєприпасу RAM-2X.

SHARK і RAM-2X працюють у зв'язці, яка отримала назву The Killer Duo ("убивчий дует"). RAM-2X є модернізованою версією одного з перших українських баражувальних боєприпасів - українського дрона RAM II, який був створений на базі "Лелека-100" від DeViRo.

