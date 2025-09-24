Президент Казахстану заявив, що він за початок прямих переговорів на найвищому рівні між Україною та Росією, але "потрібна попередня робота".

Казахстан не є посередником у військовому конфлікті між Україною і Росією, але може організувати переговори президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Про це заявив президент країни Касим-Жомарт Токаєв, пише Tengrinews.

Зазначається, що він відповів на запитання журналіста про те, чи готовий Казахстан організувати зустріч лідерів України та Росії в Астані і чи ведуться такі переговори.

"Казахстан у військовому конфлікті між Росією і Україною не є посередником і таким себе не бачить. На мій погляд, обидві сторони здатні вести діалог з усіх спірних питань на двосторонній основі і на різних рівнях. Завжди вважав і публічно говорив, що "українська криза" у вищій мірі складна і спрощувати її не можна", - сказав Токаєв.

За його словами, "якщо буде бажання лідерів Росії і України приїхати в Казахстан", то країна надасть "всі необхідні умови для успішного забезпечення переговорів". Однак, додав він, зустрічі на вищому рівні "ретельно готуються на експертному рівні дипломатами та іншими службами", тому "сподіватися на практичний результат в умовах продовження воєнних дій без перемир'я, з розходженнями у всіх основних питаннях порядку денного - це, відверто кажучи, нереалістичний підхід".

"Підсумовуючи, можу твердо сказати: ми за початок прямих переговорів на найвищому рівні між Україною та Росією, але потрібна попередня робота для досягнення взаєморозуміння. Не будучи посередником, Казахстан, утім, якщо виникне потреба, готовий виступити з "добрими послугами" як місце переговорів та зустрічей на всіх рівнях", - резюмував Токаєв.

Зеленський пропонував Путіну зустрітися у Казахстані

Як повідомляв раніше УНІАН, Зеленський розкрив, які країни пропонували Путіну для зустрічі. В інтерв’ю Fox News 24 вересня президент України зазначив, що російському диктатору пропонувались різноманітні країни за його вибором, не лише нейтральні, а навіть такі дружні до Росії, як Казахстан.

"І команди Трампа, моя команда, європейці, включно з Макроном (президент Франції Еммануель Макрон, - ред.) та іншими лідерами, і президент Туреччини, всі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, в Європі, у нейтральних країнах, як-от Австрія чи Швейцарія. Ми казали: "Навіть якщо ви хочете десь, наприклад, в Казахстані. Ми готові", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але звісно, не в Москві, як Путін пропонував раніше.

