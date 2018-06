Гурт Gogol Bordello оголосив дату релізу нового альбому під назвою "Trans-Continental Hustle". Як повідомляє NME, платівка вийде 27 квітня на лейблі American Recordings. На альбомі, продюсером якого виступив Рік Рубін, гурт представить 13 нових треків:

1. Pala Tute

2. My Companjera

3. Sun Is On My Side

4. Rebellious Love

5. We Comin` Rougher (Immigraniada)

6. When Universes Collide

7. Uma Menina Uma Cigana

8. Raise The Knowledge

9. Last One Goes The Норі

10. To Rise Above

11. In The Meantime In Pernambuco

12. Break The Spell

13. Trans-Continental Hustle

У зв`язку з виходом альбому гурт вирушить у світове турне, яке стартує 9 березня в Нью-Йорку і завершиться 15 липня концертом у французькому Арле.

На новий, п`ятий за рахунком, студійний альбом Gogol Bordello надихнула Бразилія, куди фронтмен гурту Євген Гудзь перебрався два роки тому. У записі трека "Uma Menina Uma Cigana" брали участь бразильські цигани, а сам альбом був записаний з новими музикантами групи: барабанщиком Олів`є Чарлзом, басистом Томасом Гобена і перкусіоністом Педро Ерасо-Сеговією.

Попередній повноцінний студійний альбом Gogol Bordello "Super Taranta!" вийшов у 2007 році і був високо оцінений музичними критиками.

Лента.ру