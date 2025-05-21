На офіційному сайті Ubisoft Milan з'явилися свіжі вакансії, безпосередньо пов'язані з розробкою нової частини Rayman, причому йдеться про проєкт AAA рівня.
Зараз студія шукає:
- геймплейного 3D-аніматора, який створюватиме анімації для "престижного AAA-тайтла за брендом Rayman". Вказується, що кандидат повинен мати релевантний досвід;
- старшого геймдизайнера за участю щонайменше у двох проєктах, що вийшли друком, та вміння працювати з сучасними рушіями: Unreal Engine або Unity.
Це підтверджує, що гра буде заснована на сучасному технічному фундаменті, а не на внутрішньому рушії Ubisoft минулого покоління.
Розробку нової гри за Rayman Ubisoft офіційно підтвердила ще восени 2024 року, однак тоді повідомлялося, що проєкт перебуває на дуже ранній стадії. Зараз, судячи з відкритих позицій, починається формування ключової команди та перехід до пре-продакшену або повноцінної розробки.
Нагадаємо, що остання основна частина серії, Rayman Legends, вийшла 2013 року. Після цього Рейман лише епізодично з'являвся в інших іграх.
Раніше ми розповідали, що Ubisoft анонсувала нову гру за Might and Magic, але є дуже великий нюанс. Це буде Web3 стратегія з можливістю зберегти свою колоду карт у форматі NFT.