Уїтні Х`юстон потрапила до лікарні

Американська співачка Уітні Х`юстон була госпіталізована в Парижі у зв`язку "з хронічним ринофарингітом та інфекцією, причина якої не ідентифікована".

Про це в повідомляє РІА Новостиіз посиланням на агентство France Press.

6 квітня в Парижі повинен був відбутися перший концерт нового європейського турне Х`юстон, однак за день до цього 46-річна співачка скасувала виступ.

"Уїтні підхопила інфекцію верхніх дихальних шляхів і за порадою лікарів скасувала виступ", - сказали тоді промоутери.

Другий концерт, який повинен пройти в четвер в англійському Манчестері, також, ймовірно, не відбудеться.

Турне Х`юстон приурочено до виходу першого за сім років альбому I Look to You.

Світове турне Nothing but Love отримало дуже низькі оцінки критиків і фанатів з Австралії, які скаржилися, що співачка була не в формі, збивалася з дихання і виглядала втомленою.

Нагадаємо, що диск I Look to You вийшов восени 2009 року. Музичні критики називають альбом найважливішим для творчої кар`єри Х`юстон, вважаючи, що якщо після довгого мовчання і двох останніх провальних альбомів вона не зуміє відновити титул зірки, то їй вже не пробитися в еліту шоу-бізнесу.

*** Уїтні Елізабет Х`юстон - американська поп, соул і ритм-н-блюзова співачка, актриса, продюсер, колишня фотомодель, одна з найуспішніших виконавиць у жанрах поп, соул і ритм-н-блюз. Запаморочливий успіх прийшов до Х`юстон після виходу в 1992 році фільму Охоронець, в якому вона зіграла одну з головних ролей і виконала баладу I Will Always Love You, визнану в усьому світі гімном любові.

Володарка шести нагород Греммі, 15 нагород Billboard Music Awards, 21 нагороди American Music Awards, двох нагород Emmy і безлічі інших, Х`юстон є найбільш титулованою співачкою всіх часів, що зафіксовано в Книзі рекордів Гіннеса.

Суперзірка соул пішла в тінь з музичного Олімпу, загрузнувши в скандалах через невдалий шлюб з музикантом Бобі Брауном, що славиться неприборканим характером, а також через пристрасть до наркотиків.

За останні кілька років Уїтні двічі лікувалася в наркологічній клініці. Її ім`я часто з`являлося на сторінках преси, перш за все у зв`язку з її проблемами з токсикоманією.