Компанія нагадала, що ніхто не може відібрати ігри, куплені в них у магазині.

Понад мільйон гравців забрали безкоштовні ігри для дорослих від GOG всього за добу після старту кампанії FreedomToBuy - масштабної акції проти цензури в ігровій індустрії.

Як компанія написала в соцмережах, такий наплив виявився для них несподіванкою. Команда працювала, щоб витримати навантаження і не впустити платформу.

FreedomToBuy почалася як протест проти тиску на NSFW-контент з боку платіжних систем, особливо в Steam і на Itch.io. У роздачі GOG 13 ігор, що потрапляють під категорію "для дорослих". GOG підкреслює, що ці проєкти легальні, і їх не повинно бути соромно купувати.

Компанія нагадує, що всі ігри в їхньому магазині ніхто не зможе відібрати, і після покупки вони належать вам. Якщо ви заберете їх і скачаєте, то вони залишаться у вас назавжди, навіть якщо пізніше їх видалять із вітрини.

Також на сторінці кампанії FreedomToBuy розробники можуть запропонувати свою гру, яка візьме участь у наступній роздачі.

Раніше ми розповідали, що GOG запустила програму з підтримки старих ігор на сучасних комп'ютерах. Компанія вже оновила 100 класичних тайтлів, серед яких Heroes of Might and Magic 3, перші "Відьмаки" та "Варкрафти".

