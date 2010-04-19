У Києві презентовано переклад бестселера “Елегантна їжачиха”

У київській книгарні “Є” відбулася презентація книги сучасної французької письменниці Мюріель БАРБЕРІ “Елегантна їжачиха”, перекладеної українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, на презентації були присутні письменниця і перекладач Євгенія КОНОНЕНКО, автор українського перекладу твору, директор видавництва, яке здійснило проект Елеонора СІМОНОВА, представники Посольства Франції в Україні та Французького культурного центру.

Очікувалося, що у заході візьме участь сама автор роману М.БАРБЕРІ, однак через вимушене скасування авіакомпаніями рейсів, причиною якого стало виверження вулкана в Ісландії, письменниця не змогла прибути до Києва.

За словами Е.СІМОНОВОЇ, роман “Елегантна їжачиха” був виданий 2006 року і з того часу розійшовся більш як мільйонним тиражем. Він і досі залишається бестселером, здобув кілька літературних премій, зокрема престижну Премію видавців 2006 року.

Є.КОНОНЕНКО зазначила, що мала незначні труднощі з перекладом, оскільки деякі місця твору були незрозумілі у відриві від культурного контексту (автор, зокрема, часто згадує різні філософські вчення, оскільки сама – викладач філософії). Тоді доводилося шукати пояснень у Інтернеті і думати, як зробити певний фрагмент українського перекладу зрозумілим для читача.

Е.СІМОНОВА у свою чергу повідомила, що французьке видавництво, якому належать права на публікацію “Елегантної їжачихи”, уже продало їх 45-м видавництвам у світі. Українські видавці, зокрема, швидко і без проблем домовилися про придбання цих прав. “Хоча російські видавництва деколи купують права на видання творів українською мовою, щоб заблокувати переклад”, – сказала директор видавництва.

Також вона зазначила, що в останні роки в Україні значно поліпшилася ситуація з перекладами – зросла їхня якість, книги добре продаються. “Це тому, що у нас уже “виросли” добрі перекладачі”, – сказала Е.СІМОНОВА.

Принагідно вона подякувала Посольству Франції і Французькому культурному центру за те, що вони всіляко підтримують і пропагують французьку літературу в Україні, допомагають у реалізації видавничих проектів. “Якби в Україні була така ж структура, то Європа давно б зачитувалася книгами українських авторів, бо наша література – дуже сильна”, – зазначила директор видавництва.