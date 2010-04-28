Киянин на Sotheby's купив унікальні картини авангардних художників

10:46, 28 квітня 2010
Культура
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Колекція вважалася загубленою

Колекцію творів українських авангардних художників початку XX століття, яка вважалася загубленою, недавно продану на торгах Sotheby`s у Нью-Йорку, купив Фонд українського авангардного мистецтва, повідомляє Lenta.ru

Засновником фонду, за даними видання, є київський бізнесмен Андрій Адамовський, який контролює групу компаній OLEDO, один із найбільших приватних колекціонерів України, що цікавляться російським і українським мистецтвом кінця XIX-початку XX століття.

Продаж колекції україно-єврейського модернізму, яка свого часу належала одеситу Якову Переману й була вивезена ним за межі України, а з 1919 року вважалася втраченою, стала найгучнішою подією нинішніх російських торгів, організованих 22 квітня аукціонними домами Sotheby`s і Christie`s у Нью-Йорку.

На торгах за 86 картин із колекції Перемена аукціонний дім виручив 1,987 млн доларів. Про продаж робіт стало відомо відразу після закінчення торгів, однак ім`я покупця оприлюднено не було.

Передбачається, що колекція Андрія Адамовського буде виставлена в приватному музеї образотворчого мистецтва, який меценат має намір відкрити в Києві на Подолі, зазначає Коммерсантъ.

Нагадаємо, що з 31 березня по 1 квітня 2010 року частина великого зібрання Перемена виставлялися в київському Музеї мистецтв ім. Варвари й Богдана Ханенків.

Про те, що колекція Перемена, яка досі вважалася втраченою, буде виставлена на аукціон, стало відомо 23 березня 2010 року.

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