У Києві пройде виставка старовинних фотографій Печерської Лаври

У Музеї книги й книгодрукування з 1 травня відкривається виставка "Час у фотографіях. Києво-Печерська Лавра кінця ХІХ –почала ХХ століття". Старовинні монастирські фотознімки вперше демонструватимуться широкій публіці.

Як повідомили організатори виставки, тут будуть представлені види Києво-Печерської Лаври, портрети митрополитів, салонові фото молодих священиків і семінаристів з сім`ями в сільському убранні. Крім того, можна буде побачити любительські знімки 20-30-х років, коли, рятуючи лаврські скарби від грабежу, українські учені створили на території монастиря музей під назвою "Всеукраїнське музейне містечко", групові фото відвідувачів з Галичини у вишиванках і камізельках, учених з Англії, робочих і сільських делегацій. При цьому на фасадах бароккових споруд видніються антирелігійні гасла "Ченці – криваві вороги народу" або "Ченці, попи, рабини – агенти царизму".

Старі монастирські фотографії, які майже сторіччя зберігаються в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, видові й салонові, зроблені в "Фотографії К.-П. Лаври" (такий напис на паспарту львівських знімків), а також музейні фотографії 20-30-х років тепер зможуть побачити не тільки дослідники і колекціонери, але і всі охочі.

Виставка буде відкрита з 1 травня по 30 червня 2010 року щодня, окрім вівторка, у приміщенні Музею книги і книгодрукування України.

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