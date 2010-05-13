17 миттєвостей української казки

Протягом наступного року силами ентузіастів та держави мають бути відзняті 17 стрічок за мотивами казок народів світу…

Сьогодні з Києва в подорож Південним та Північним американськими континентами вирушає творча група проекту «Казки народів світу». Вони шукатимуть місцевих казкарів і зніматимуть про це українське кіно. Учора в кінотеатрі «Жовтень» відбулася прес-конференція за участю авторів проекту та відомого українського казкаря Сашка Лірника.

Головний ініціатор такого незвичного для сучасної вітчизняної культури проекту – український режисер Діана Карпенко-Кантер.

– Сьогодні практично немає сучасних українських мультфільмів. Але оскільки ми не аніматори, то замість цього зніматимемо дитяче кіно,» – зазначає вона.

– Казка у всьому світі жива, тільки у нас традиції здохли, їх підтримують кілька людей» – сказав Сашко Лірник. – Казка – це не просто розвага, не просто оповідь, вона відкладається в свідомості дітей, це пам’ять народу. Зараз казкарі вже відходять. Треба прикласти надзвичайних зусиль, аби зібрати матеріал. Якщо авторам вдасться зробити антропологію казок, то це буде чудово.

Проект зобов’язалась фінансувати держава, але поки що лише на словах. Тож, на даний момент робота тримається на чистому ентузіазмі.

У ході підготовки проекту автори планують з травня цього року по березень наступного відвідати 16 країн обох американських континентів та відзняти сюжет про кожну з них.

Уже відзнята перша казка – українська, (або, принаймні, українського автора). За сценарієм, маленька дівчинка-мандрівниця Магдалена подорожує світом і шукає оповідачів, що могли б розказати їй казку свого народу. Казку придумав і розповів на камеру вже згаданий Сашко Лірник.

Що ж, ні для кого не секрет, що сучасний український кінематограф, утім, як і вся вітчизняна культура, переживає не найкращі свої часи. Тож, цілком не виключено, що даний проект стане одним з перших променів відродження національного кіно. Принаймні, дитячого.

Автори також не виключають, що по завершенню зйомок видадуть книгу, у яку увійдуть ті казки, які не потраплять на відео.

Руслана Ільченко