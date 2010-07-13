На «Молодій Галичині-2010» глядацькі симпатії дісталися нігерійці (фото)

Сьогодні, 13 липня, близько 4-ї ранку завершився міжнародний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні «Молода Галичина-2010». Подивитися на це унікальне дійство прийшло декілька тисяч людей, які одностайно віддали свої симпатії з-поміж більше ста учасників з 11 держав світу юній Айретті Ухун Омойс з Нігерії, яка співала гарною українською мовою та була одягнута у вишиванку.

Гран-прі фестивалю вручено Індірі Сирбай з Казахстану. Ця дівчина водночас стала «Міс «Молода Галичина-2010».

Журі, очолюване відомим українським композитором, заслуженим артистом України Олександром Злотником, визнало Айретту Ухун Омойс лауреатом фестивалю «Молода Галичина-2010». А всього лауреатів – 27, серед яких з Львівщини – п’ятеро: Софія Куса, Анастасія Левонова, Тетяна Гаврюшенко, Гануся Мацялко, Андріана Цірка.

Третю премію «Молодої Галичини-2010» вручено квартетові «Апоінтед» (Нігерія-Замбія).

Спеціальний приз від голови оргкомітету фестивалю Миколи Довби завоював Андранік Алексасян з Хмельницького.

Володарками спеціальнихо призів від директора фестивалю Наталії Коваль «Яскрава творча особистість» стали Софія Терлецька з Івано-Франківська та Разіє Сейтаблаєва з Криму .

Першу премію міжнародного фестивалю присуджено шести співакам з України, співачці з Болгарії та співакові з Грузії. Другу та третю премію вручено шістнадцяти виконавцям з різних куточків України, серед яких троє львів’ян – Тетяна Остапчук, Юлія Бєліцька та Зоряна Палоян.

Нагадаємо, що 7-12 липня в місті Новояворівську Яворівського району Львівської області проходив міжнародний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні «Молода Галичина-2010». Понад 100 учасники з 11 держав світу цього відомого в світових мистецьких колах пісенного форуму, що тривав традиційно від свята Івана – до Петра і Павла, брали участь у відзначенні 45-го дня народження міста Новояворівська.

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