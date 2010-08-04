Lady GaGa номінована на рекордну кількість премій MTV Video Music Awards
13 винагород
Вчора стало відомо, що цього року американська співачка Lady GaGa претендуватиме відразу на 13 винагород MTV Video Music Awards, що є рекордом за всю історію існування винагороди.
Як повідомляє Корреспондент із посиланням на Reuters, слідом за поп-зіркою йде репер Eminem, у якого вісім номінацій. Також винагороди можуть отримати канадський співак Джастін Бібер, Ke$ha, JAY-Z, Alicia Keys, Katy Perry, Usher і група Florence and the Machine.
"Я удостоїлася честі від усіх маленьких монстрів та самопроголошених фриків всесвіту, мати більше номінацій VMA за один рік, ніж будь-який інший артист в історії MTV. Іронія полягає у тому, що я ще більше пишаюся тим, що це нещасливе число 13", - сказала Lady GaGa у своїй заяві.
У свою чергу, Eminem заявив, що наступного дня після церемонії нагородження MTV Video Music Awards у нього заплановано два великі концерти на іншому кінці країни. "Я буду там (на церемонії), але не чекайте, що я буду милий", - сказав співак.
Зазначимо, що церемонія нагородження пройде 12 вересня у Лос-Анджелесі.
Раніше повідомлялося, що Lady GaGa стала першим виконавцем, кількість переглядів відео якої в інтернеті перевищило мільярд. А її кліп на пісню Bad Romance визнаний роликом, який отримав найбільшу кількість переглядів на YouTube.
Наприкінці травня 2010 року Lady Gaga стала тріумфатором церемонії вручення винагород World Music Awards у Монте-Карло. Співачка отримала п’ять премій World Music Awards. Крім того, трек Lady GaGa Poker Face був визнаний синглом року, а диск The Fame - альбомом року.