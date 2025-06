Цей івент Ubisoft проводила щорічно з 2020 року.

Ubisoft цього року відмовляється від своєї традиційної презентації Ubisoft Forward. Про це повідомив журналіст Стівен Тотіло з посиланням на представника компанії.

Це вперше з 2020 року, коли Ubisoft не проводитиме власне велике літнє шоу, обмежившись участю в сторонніх івентах Summer Game Fest, таких як PC Gaming Show і IGN Live. У серпні студія покаже свої проєкти на Gamescom.

Представник Ubisoft розповів Тотіло, що компанія, як і раніше, зацікавлена в спілкуванні з гравцями і показах своїх ігор, але буде шукати інші відповідні моменти для оновлень.

На думку Тотіло, причиною може бути те, що у компанії просто немає достатньої кількості релізів на 2025 рік, і робити повноцінне шоу навряд чи є сенс.

Раніше ми розповідали, що на Summer Game Fest Ubisoft може показати нові матеріали щодо ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Перевидання анонсували ще 2020 року, але відтоді про ремейк не було новин.

Крім того, нещодавно Ubisoft затизерила ремейк Splinter Cell: Chaos Theory, щоправда використала для цього скріншот з іншої гри. Замість Сема Фішера з Chaos Theory компанія використала зображення агента з Pandora Tomorrow.

