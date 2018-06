Американський співак Берк раптово помер у аеропорту Амстердама

Автор відомих пісень "Everybody Needs Somebody to Love" і "Cry to Me"американський співак і композитор Соломон Берк раптово помер сьогодні в амстердамському аеропорту Схіпхол у віці 70 років.

Як повідомляє ІТАР-ТАССз посиланням на Бі-бі-сі, Берк прибув до столиці Нідерландів, щоб виступити там у вівторок з концертом в одному з популярних клубів.

Соломон Берк народився у Філадельфії 21 березня 1940 року. У юності він був католицьким проповідником і неодноразово зустрічався з Мартіном Лютером Кінгом. Потім пішов у шоу-бізнес як радіоведучий, пропагуючи музику в стилі хоспел. У 1960-х роках він сам почав складати музику. Основними жанрами, в яких працював Берк, були блюз, ритм-енд-блюз і соул, але сам він називав себе "королем року і соулу". У 2001 році його ім`я було включене в Зал слави рок-н-ролу, а в 2003-му Соломон Берк був удостоєний премії Греммі.