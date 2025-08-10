Його ремонтують і модернізують вже 11 років.

Слідом за авіаносцем "Адмирал Кузнєцов" росіяни можуть втратити і великий протичовновий корабель "Адмірал Чабаненко", ремонтом та модернізацією якого також займається 35-й судноремонтний завод.

Аналітики DEFENSE EXPRESS помітили, що за повідомленнями російських ЗМІ, модернізацію "Чабаненка" мали закінчити цього року, але тепер точна дата завершення робіт невідома і відтягується "на невизначений термін". На 35-му судноремонтному заводі ніяких прогнозів не дають. І це при тому, що ремонтують його вже 11 років - він став на ремонт ще у 2014 році. Тоді планувалося, що великий протичовновий корабель пройде значну модернізацію включно з оснащенням сучасними системами озброєння. Проте вже через кілька років терміни його повернення на службу почали постійно переносити.

А тепер взагалі не ясно, яка доля його чекає, тому російські пропагандисти кинулися розмірковувати над цим.

Серед версій, як зазначили аналітики є такі: якщо ремонт не завершать найближчим часом, то "Чабаненко" варто відправити в утіль. З іншого - наводять приклад іншого великого протичовнового корабля "Віцеадмірал Кулаков", який росіяни ремонтували цілих 20 років і повернули на службу до складу Північного флоту.

Великий протичовновий корабель "Адмірал Чабаненко"

Проєктувати корабель почали в 70-х роках, спустили на воду у 1992, а до складу військово-морського флоту увійшов у 1999 році.

Через 15 років він став на ремонт, після якого корабель мав стати фрегатом - "Чабаненко". Корабель хотіли посилити чотирма установками ПКР "Уран" під 16 крилатих ракет Х-35, а також пусковими під 16 ракет "Калібр", "Онікс" чи "Циркон", а зенітний ракетно-гарматний автоматичний комплекс "Кортик" замінити на "Панцирь-М".

