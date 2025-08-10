Грем наполягає на необхідності подальшого озброєння України, хоча Трамп вже відмовився допомогати безоплатно.

Україна не зможе вигнати росіян з усієї своєї території, але і Росія не здатна захопити нові значні території. Тому мирна угода передбачатиме певний формат обопільних територіальних поступок. Таку думку в інтерв’ю NBC News висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Так, сенатор фактично підтвердив нещодавню заяву Дональда Трампа про те, що мирна угода передбачатиме певний формат обміну територіями, підконтрольними РФ та Україні.

"Я хочу бути з вами чесним, Україна не вижене всіх росіян [зі своєї території], а Росія не дійде до Києва. Тому зрештою відбудеться певний обмін землями в кінці", – сказав Грем.

При цьому він апелював до історії із поділом Німеччини за підсумками Другої світової війни, коли навіть місто Берлін понад 30 років існувало у розділеному стані.

На це журналістка нагадала Грему про його власну заяву 2023 року, в якій він заявив, що не можна закінчувати війни, віддаючи територію агресору, і що поступки Росії в Україні надихатимуть Кремль на нові війни, в тому числі проти НАТО.

На це Грем відповів, що продовження військової допомоги Україні гарантуватиме мир в Європі, бо за такого сценарію "Росію буде стримувати найсмертоносніша армія на європейському континенті, тобто Україна".

За його словами, гарантії безпеки також мають полягати в тому, що знову вдершись в Україну, росіяни зустрінуть не лише українську армію, але також "європейські сили на землі". Крім того, Грем переконаний, що "мінеральна угода" між Києвом і Вашингтоном теж якимось чином гарантуватиме безпеку України, тому що "президент Трамп захищатиме ці інтереси".

Перспективи миру в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у Білому домі не виключають можливість того, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці. Однак, його якщо і запросять, то не на самий початок зустрічі.

Також ми наводили заяву постійного представника США при НАТО Меттью Вітакера. Він підтвердив, що мирна угода між Україною та РФ включатиме певну форму "обміну територіями". Однак він наголосив, що просто так віддавати росіянам великі шматки території ніхто не збирається.

