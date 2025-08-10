Він попередив, що обидві сторони будуть незадоволені такою "мирною угодою".

В США вважають ключовим моментом у припиненні війни РФ проти України угоду, яка базувалася б на поточній лінії зіткнення.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє Clash Report. "Що з цього вийде? Насправді все дуже просто. Якщо взяти до уваги поточну лінію зіткнення між Росією та Україною, ми спробуємо знайти якесь переговорне врегулювання, з яким українці та росіяни зможуть жити, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства", - висловив думку він.

При цьому Венс визнав, що навряд чи умови миру "зроблять щасливими" як Україну, так і РФ. Обидві сторони будуть незадоволені такою "мирною угодою".

"Це (умови мирної угоди, - ред) нікого не зробить надто щасливим. І росіяни, і українці, ймовірно, зрештою будуть незадоволені", - припустив віцепрезидент.

Закінчення війни в Україні

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україна не може вигнати росіян, тому буде обмін територіями. При цьому він наполягає на необхідності подальшого озброєння України.

Раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на добровільну здачу своїх земель. Як написав у своєму матеріалі шеф-редактор BILD Пауль Ронцгаймер, є кілька планів, які циркулюють у ЗМІ, згідно з якими США підтримають повну передачу Росії Донецької та Луганської областей, а в Запорізькій і Херсонській областях діятиме перемир'я за нинішньою лінією фронту. По факту це означає, що ЗСУ повинні добровільно здати позиції окупантам.

