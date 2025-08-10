Він гарантував, що НАТО забезпечить Україну всім необхідним.

Скоординовані дії країн-членів НАТО щодо постачання зброї Україні продовжаться незалежно від результатів зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє Clash Report. Він запевнив, що НАТО забезпечить Україну "всім необхідним, щоб вона могла боротись та бути в найкращому можливому становищі", коли прийде час для переговорів щодо припинення вогню чи мирної угоди.

Рютте також зазначав, що Трамп влаштує Путіну "перевірку" на Алясці, а якоїсь фінальної угоди щодо України не буде.

Відео дня

"У п'ятницю відбудеться перевірка Путіна президентом Трампом… У п'ятницю важливо зрозуміти, наскільки серйозний Путін. І єдиний, хто може це зробити - це Трамп", - поділився генсек НАТО.

Він дрдав, що дуже важливо, щоб зустріч ця відбулася, хоча на ній не будуть ухвалюватися остаточні рішення.

"Не буде й фінальної угоди", - сказав Рютте

Зустріч Трампа і Путіна

15 серпня на Алясці пройде зустріч Трампа і Путіна. Сторони обговорять завершення війни РФ проти України. За даними ЗМІ в даний час існує декілька сценаріїв для угоди про припинення війни.

При цьому Україна і Європа наполягають, що не може бути ухвалено остаточне рішення без їхньої участі.

