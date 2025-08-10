Венс уточнив, як американська зброя зможе попадати в Україну

Віцепрезидент США каже що європейські країни мають купувати зброю для України.

США більше не виділятимуть коштів на військову допомогу Україні для завершення війни, проте не зупинятимуть і закупівель своєї зброї європейськими партнерами. Як повідомила пресслужба Білого дому, про це віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За словами віцепрезидента, США дали зрозуміти Європейському Союзу, що країни ЄС мають активізуватися і взяти на себе більшу роль у допомозі Україні проти Росії. В першу чергу тому, що війна відбувається в європейському регіоні.

"І якщо ви так переймаєтеся цим конфліктом, ви повинні бути готові відігравати більш пряму і суттєву роль у фінансуванні цієї війни самостійно", – зазначив Венс.

Відео дня

Венс додав, що на думку президента Дональда Трампа, яку він поділяє, "Америка закінчила фінансувати війну в Україні".

"Ми хочемо досягти мирного врегулювання цієї ситуації. Ми хочемо зупинити вбивства", - сказав він.

Що ще казав Венс про війну в Україні

Нагадаємо, що раніше Венс також сказав, що США працюють над узгодженням часу зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та планують запросити президента України Володимира Зеленського.

Ключовим моментом при цьому, сказав Венс, у США вважають угоду про базування на поточній лінії зіткнення. При цьому він додав, що і Україна, і Росія будуть незадоволені цією угодою.

Вас також можуть зацікавити новини: