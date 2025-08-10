Вже відомо про щонайменше сім афтершоків.

Ввечері у неділю, 10 серпня, у турецькій провінції Баликесір, що в північно-західній частині країни, стався землетрус магнітудою 6,1.

Як йдеться у заяві Управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих Міністерства внутрішніх справ Туреччини, перші підземні поштовхи сталися о 19:53, їх відчували у провінціях Маніса, Ізмір, Ушак і Бурса. Після цього сталося щонайменше сім афтершоків магнітудою понад 3,0.

Наразі у постраждалих регіонах ведуть пошуково-рятувальні роботи, туди перекидають працівників та техніку з інших провінцій. В країні ввели в дію План реагування на надзвичайні ситуації.

На опублікованих у мережі фотографіях та відео можна побачити, як під час землетрусу тремтіли будинки та хиталися меблі. На одному з роликів - зруйнована будівля, під завалами якої шукають людей.

Землетруси у Туреччині

Як відомо, країна лежить на стику трьох тектонічних плит - Євразійської, Аравійської та Анатолійської. Анатолійська плита просувається на захід під тиском від двох інших, що створює численні розломи.

Щороку в Туреччині фіксується безліч землетрусів різної потужності. Найбільш руйнівним землетрусом у сучасній історії країни вважають катастрофу 6 лютого 2023 року, коли сталося два потужних поштовхи - магнітудою 7,8 та 7,5 - у південній частині країни, поблизу кордону з Сирією.

Поштовхи відчули щонайменше у 10 країнах, включно з Ліваном, Ізраїлем та Єгиптом, причому наслідки були катастрофічними: понад 53 тисячі 500 людей загинули у Туреччині та близько 6 тисяч - у Сирії, понад 122 тисячі отримали поранення.

Економічні втрати для Туреччини склали близько 149 мільярдів доларів, а будівельні руйнування були масштабними - знищено чи сильно пошкоджено понад 300 тисяч будівель, серед яких лікарні, школи та житлові квартали.

