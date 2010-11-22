У Києві підбили підсумки першого Всеукраїнського конкурсу журналістів «Глаголь!»

У Києві відбулося нагородження переможців першого Всеукраїнського конкурсу журналістів «Глаголь!».

Як передає кореспондент УНІАН, в заході взяли участь представники світських ЗМІ, які висвітлюють тему Православ`я.

Церемонія вшанування переможців проходила в Києво-Печерській Лаврі, у резиденції митрополита Київського і всія України ВОЛОДИМИРА і була приурочена до 75-річного ювілею Блаженнійшого.

Конкурс було організовано за ініціативою Національної спілки журналістів України, «Товариства православних мирян України» і прес-служби Української православної церкви Московського патріархату.

За словами організаторів, тема Православ`я, зміцнення духовної і культурної спільності православних народів, одержала широкий відгук з боку журналістів друкованих і мережевих ЗМІ, радіостанцій і телекомпаній України. Свої роботи надіслали журналісти з Криму, Вінниці, Одеси, Дніпропетровська, Миколаєва, Кіровограда, Херсона, Рівного та інших міст.

Переможцем і володарем гран-прі у розмірі 10 тис. грн. став київський журналіст Дмитро СКВОРЦОВ з видання «2000». Друге місце журі присудило Ользі ВІЛЬЧІНСЬКІЙ, яка представляє вінницьке видання «33-й канал». Тележурналістка Юлія КРЮЧКОВА, власкор «5 каналу» в Автономній Республіці Крим, посіла третє місце. Фіналісти конкурсу були відзначені почесними грамотами.

Пам`ятні таблички одержали глава прес-служби УПЦ МП Василь АНІСІМОВ і голова НСЖУ Ігор ЛУБЧЕНКО.

Учасники і організатори конкурсу одержали у благословення з рук митрополита ВОЛОДИМИРА Євангеліє, ікони «Собор Пресвятої Богородиці Печерської» і подарунковий календар – з особистим підписом Блаженнійшого.

У свою чергу голова НСЖУ вручив митрополиту ВОЛОДИМИРУ, який є членом Спілки журналістів України і співголовою журі конкурсу «Глаголь!», пам`ятний почесний журналістський знак – Гостре перо.

Підбиваючи підсумки конкурсу «Глаголь», голова «Товариства православних мирян України», власник літературного журналу «Веселка» Андрій СНЄГІРЬОВ підкреслив, що основними завданнями нового журналістського конкурсу «Глаголь», який стане щорічним, були бажання організаторів зацікавити журналістське співтовариство духовною проблематикою, заохотити створення творчих робіт, присвячених традиційним етичним цінностям.

«Особливо приємно, що наша ініціатива зустріла беззастережну підтримку і з боку Церкви, і з боку Спілки журналістів. Не можна не відзначити і той інтерес, який проявили до конкурсу самі учасники – тема Православ`я виявилася дуже близькою для журналістської братії із звичайних світських, не церковних, видань», - сказав А.СНЄГІРЬОВ.