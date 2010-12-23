Міхалков попросив зняти Стомлені сонцем-2 з конкурсу Золотий орел

Російський режисер Микита Міхалков попросив експертну раду кінопремії Золотий орел зняти з конкурсу його фільм Стомлені сонцем-2. Предстояння зі списку номінантів.

Своє прохання Міхалков пояснив тим, що Предстояння - лише перша частина дилогії і не може оцінюватися як цілісний художній твір. Режисер нагадує, що навесні 2011 року в прокат вийде друга частина дилогії, Цитадель.

"Сподіваюся, ви зрозумієте мене як художника. У свою чергу, якщо шановні кіноакадеміки визнають можливим, буду радий винести на суд моїх колег повноцінну завершену роботу в майбутньому році", - сказав Міхалков.

У свою чергу голова експертної ради премії Кирило Разлогов висловив упевненість, що, якби не прохання Міхалкова, стрічка обов`язково увійшла б до числа фіналістів премії.

Список претендентів на Золотого орла був оприлюднений у середу. У ньому лідирує фільм Край Олексія Учителя, висунутий у восьми номінаціях.

Над дилогією Стомлені сонцем-2 Міхалков працював останні вісім років. Виробничий бюджет обох частин стрічки дійшов до нечуваної в російській кіноіндустрії цифри в $ 55 млн., а тираж першої частини став, за визнанням самого режисера, найбільшим у пострадянській історії: фільм Стомлені сонцем-2. Предстояння вийшов у прокат 22 квітня в 1060 копіях.

Фільм був показаний в конкурсі Каннського кінофестивалю.

Всього з початку прокату стрічка, за даними видання Кинобизнес сегодня, зібрала в Росії та країнах СНД трохи менше $ 7,5 млн.

Нагадаємо, що прем`єра Цитаделі була перенесена з листопада 2010 року на 2011 рік.

РИА Новости

