Ріанна встановила рекорд у британському хіт-параді

Ріанна встановила рекорд у музичному хіт-параді Великобританії – вона стала першою співачкою в історії, чиї сингли потрапляють на першу сходинку британського чарту п`ятий рік поспіль.

За підсумками першого тижня січня 2011 року, композиція What`s My Name? 22-річної уродженки карибської держави Барбадос піднялася з другого на перше місце.

До цього вона вже з 2007 по 2010 роки домагалася першого місця у чарті туманного Альбіону з піснями Umbrella, Take A Bow, Run This Town і Only Girl (In The World).

Раніше подібним досягненням міг похвалитися тільки Елвіс Преслі, чиї треки послідовно очолювали британський хіт-парад у 1957-1963 роках.

У британському чарті альбомів також лідирує Ріанна і її диск Loud. З моменту виходу в листопаді 2010 року ця платівка розійшлася у Великобританії накладом у 900 тисяч примірників.

У чарті тепер залишається ще дві пісні Ріанни: Only Girl (In The World) і Who`s That Chick.

Нагадаємо, що кліп Ріанни Rude Boy увійшов до топ-10 найбільш популярних музичних кліпів 2010 року на сервісі YouTube.

