Британці випустили комікс про Гагаріна

У Великобританії випустили комікс про першого космонавта Юрія Гагаріна. Вихід книги приурочений до 50-річчя першого польоту в космос.

У 64-сторінковій книзі під назвою День Юрія: Дорога до зірок (Yuri `s day: The road to the stars) розповідається, як після польоту Гагарін поступово розчарувався в" радянській системі, яка його породила ".

Автори коміксу Ендрю Кінг (Andrew King), Пірс Бізоні (Piers Bizony) і Пітер Ходкінсон (Peter Hodkinson) мали намір розкрити всю складність радянської дійсності "у всій її шаленій і жорстокій пишноті".

"Юрій Олексійович Гагарін, перша людина, яка здійснила подорож у космос, відомий більшості з нас як неясний образ у металевому шоломі. Ми, що живемо у світі за межами Росії, маємо мало уявлення про те, що сталося з ним після його історичного польоту ... День Юрія показує поступове розчарування Гагаріна в радянській системі, яка створила його ", - сказали автори.

Крім Гагаріна, в коміксі йдеться про батька радянської космічної програми Сергія Корольова - він спроектував пілотований космічний корабель Восток-1, на якому Гагарін облетів Землю. Розповідь у коміксі починається з кінця 1930-х років, коли Корольов був заарештований за звинуваченням у шкідництві, а потім шість років провів у таборах.

Крім генерального конструктора і самого Гагаріна серед героїв коміксу - найкращий друг Гагаріна Олексій Леонов - перша людина у відкритому космосі, космонавт Герман Титов, а також Микола Каманін, який керував підготовкою космонавтів до польотів.

У даний час комікс опублікований тільки англійською мовою. Надалі його планується перекласти кількома іншими мовами, у тому числі російською. Купити книгу можна на офіційному сайті видавництва.

Нагадаємо, що 18 лютого в Росії вийшов перший російський повнометражний мультфільм у форматі 3D, що розповідає про космічний політ радянських собак-космонавтів Білки і Стрілки.

Корреспондент