”Скрябін” відзначився в Івано-Франківську скандалом

Громада Івано-Франківська вимагає від лідера гурту «Скрябін» вибачення за поведінку під час концерту з нагоди 345-річчя міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськвиконкому, про це сказав на прес-конференції міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС, який підбивав підсумки святкування 345-річчя міста 7 травня 2007 року.

Вибачень від співака перед громадою міста вимагають через те, що під час святкового концерту біля міського озера Андрій КУЗЬМЕНКО провокував іванофранківців до нецензурної лексики.

Виконуючи пісню "Чорнобиль" А.КУЗЬМЕНКО підбурив слухачів до відвертої лайки, що обурило громаду міста і міську владу. За словами В.АНУШКЕВИЧУСА, «така поведінка, яку дозволяв собі на концерті “Скрябін” неприпустима». Він вважає, що «заводити молодь можна, і навіть треба, але не таким чином. А.КУЗЬМЕНКО повинен вибачитися перед громадою міста. Якщо цього не буде - не буде більше А.КУЗЬМЕНКА в Івано-Франківську".

Про поведінку лідера “Скрябіна” в Івано-Франківську на День міста повідомили представника Національної ради з питань радіо і телебачення в Івано-Франківській області Володимира ТУРЕЛИКА. Готується також звернення до самого співака. Поведінка КУЗЬМИ обурила багатьох, оскільки концерт транслювало у прямому ефірі обласне телебачення «Галичина», і всі ці «неподобства» бачило чимало людей поважного віку та справжні інтелігенти-українці».