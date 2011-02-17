Для України оптимальним є варіант двомовності: громадяни повинні досконало володіти й українською, й російською, а не лише однією з цих мов.

Такої думки дійшли експерти Центру соціально-консервативної політики (ЦСКП, Україна), обговоривши тему «Освіта рідною мовою: бажання громадянина або обов`язок держави?».

Як передає кореспондент УНІАН, на думку голови Держкомітету України з питань науки, інновацій та інформатизації Владимира СЕМИНОЖЕНКА, виключення російської або української мови на сьогодні в Україні - це метод ворожнечі.

«Українське суспільство де-факто двомовне. Двомовність - це коли все суспільство в рівній мірі добре володіє двома мовами. Української не повинно стати менше, російської – більше», - вважає В.СЕМИНОЖЕНКО.

На думку народного депутата України від Партії регіонів Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА, «Україну розколюють не мови, а політики, які експлуатують мовну тему».

В.КОЛЕСНІЧЕНКО навів думки вчених про те, що навчання дитини нерідною мовою знижує її інтелектуальний потенціал.

«Стрес, якщо вдома дитина говорить однією мовою, а в дитячому садку, школі – іншою. Додаткове навантаження викликає постійний внутрішній переклад. Діти починають відставати в розвитку», - сказав він.

У зв`язку з цим депутат закликав створити «обстановку нетерпимості» до порушень прав дитини.

«Є домовленість із шістьма дитсадками в Києві, з весни спробуємо запровадити заняття російською, а з осені, можливо, створити в цих садках групи з навчанням російською мовою. Ми не робимо нічого антидержавницького, просто пропонуємо виконувати закони», - вважає В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Директор Відкритої педагогічної школи Сергій ВЄТРОВ вважає, що сьогодні в Україні російська мова відстоюється «мляво й неефективно», в чому експерт бачить проблему.

На його думку, це відбувається внаслідок того, що «громадянське суспільство в Україні перебуває в стадії формування».

Директор Інституту глобальних економічних і енергетичних стратегій Юрій НЕРУБАЙ вважає, що освіта однією мовою робить українців неконкурентоздатними.

«Повинні бути дві мови, і доступ до них повинен бути повноцінним. Основною мовою має бути одна – та, яку вибере народ», - зазначає експерт.

При цьому він вважає, що пріоритет потрібно віддавати українській мові, «інакше держава не утримається».

Директор Центру конструктивних технологій Олександр МИХАЙЛИЧ вважає, що в Україні має розвиватися лише українська мова, оскільки російську «важко зараз ввести економічно» як другу мову навчання.

Виконавчий секретар громадсько-політичного об`єднання «Український форум» Георгій КРЮЧКОВ вважає за необхідне ставити в Україні питання про багатомовність. «Людина повинна володіти мінімум трьома мовами», - вважає він.

Голова Російської громади України Костянтин ШУРОВ зазначив, що новий законопроект про мову визначає російську як мову міжособистісного спілкування, а нинішній закон – як міжнаціонального. Також у законопроекті не чітко прописана схема, за якою російська мова впроваджуватиметься в систему навчання.

Голова Української асоціації викладачів російської мови та літератури Людмила КУДРЯВЦЕВА запропонувала прагнути до розвитку особової двомовності.

«Я шокована тим, що якість освіти випускників шкіл катастрофічно погіршується - з кожним роком. Російську мову потрібно викладати всім, і в школах, і у вишах. Проблема освіти лежить у області національної безпеки, оскільки ми котимося в прірву», - зазначила вона.

Директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ констатував активність суспільства і ЗМІ на захист україномовних громадян, вважаючи, що при цьому йдуть маніпуляції фактами.

Керівник Школи політичної психології Геннадій БАЛАШОВ вважає за необхідне вивчення в суспільстві англійської мови.

«Ми йдемо до світової мови: багаті люди, музиканти, актори, інтернет – всі говорять англійською мовою. Для України найкраще зберегти українську і російську, але переходити на латиницю, щоб увійти до світової культури. Це збереже обидві мови й примирить народ», - вважає він.

Віце-президент ЦСКП (Україна) Петро ІВАНОВ вважає, що в Україні «певна група політиків намагається нав`язати насильницьку українізацію та русофобію», але, на його думку, «нічого не вийде».

«Для мене однозначно Україна – двомовна країна. Потрібно, крім російської та української, знати ще й англійську. Дві мови дадуть можливість комунікації на пострадянському просторі, англійська надасть можливість спілкуватися з усім світом», - вважає П.ІВАНОВ.

Президент ЦСКП (Україна) Юрій ЛИПЧЕВСЬКИЙ резюмував, що мовна проблема зачіпає все суспільство.

«Часто буває, дитина вдома розмовляє російською мовою, в школі навчається українською. В результаті досконало не знає ні однієї, ні другої мови, і це велика проблема», - вважає Ю.ЛИПЧЕВСЬКИЙ. На його думку, оптимальним може стати варіант, коли в першому класі дитина навчатиметься тією мовою, якій віддадуть перевагу батьки – російською або українською, а з другого класу починає вивчення другої мови, з третього – англійської. На думку Ю.ЛИПЧЕВСЬКОГО, таким чином випускники шкіл будуть більш конкурентноздатними на ринку праці, зокрема – на міжнародному.