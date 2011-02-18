28-й Ukrainian Fashion Week пройде у Києві з 16 по 21 березня

28-й Ukrainian Fashion Week (Український тиждень моди), що пройде в Києві з 16 по 21 березня, відбудеться в Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі Мистецький Арсенал.

Про це 16 лютого на прес-конференції повідомила голова оргкомітету UFW Ірина Данилевська.

У рамках Ukrainian Fashion Week свої колекції prêt-a-porter сезону осінь-зима 2011-12 покажуть 50 дизайнерських марок, 36 із них представлять перші лінії своїх брендів. 14 дизайнерів візьмуть участь у проектах New Names та Fresh Fashion, повідомляє прес-служба UFW.

Міжнародну програму UFW очолив Мауріціо Аскеро, в арсеналі якого — колосальний досвід роботи на фешн-ринках Італії, Росії та Казахстану.

Цього разу в рамках міжнародної програми Український тиждень моди відвідають спеціальні гості: французька супермодель Джі Діенг (Dji Dieng), головний редактор російського журналу Glamour Алла Белякова, італійський байєр і фешн-консультант Алессандра Дайнеллі (Alessandra Dainelli), засновник GFM, фешн-консультант Рональд Денис (Ronald Denis) (Бельгія), всесвітньо відомий трендсеттер, голландський фешн-консультант Лі Еделькорт (Li Edelkoort), фешн-редактор італійського журналу La Repubblica Рената Фонтанелла (Renata Fontanelli), блогер vogue.ru Віталій Козак, власники concept-store ra (Бельгія) Анна Кушнєрова і Роман Брау.

Крім показів до програми Ukrainian Fashion Week увійшло безліч подій, які відбуваються поза подіумом: прес-конференції, круглі столи, семінари та інше.

Родзинкою стане відкриття на майданчику Мистецького Арсеналу виставки Від готики до модерну. Історія європейської моди XV - XIX століть.

Крім того, навесні стартує проект Kiev Fashion Park, у рамках якого в парках Києва будуть встановлені скульптури та інсталяції найкращих українських скульпторів, а також лави для відпочинку, ескізи до яких розробляли українські дизайнери.

Організатори прогнозують, що цього разу безпосередніми учасниками UFW стане більш як 25 000 гостей. Це фахівці у сфері моди, баєри, клієнти дизайнерів та представники ЗМІ.

Трансляцію Щоденників Ukrainian Fashion Week буде вести телеканал ТЕТ, а на World Fashion Channel можна буде переглядати Український тиждень моди в повному обсязі.



Корреспондент.net

