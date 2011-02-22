Роман Івана Корсака представлений на Міжнародному ярмарку у Вільнюсі

На ХII Міжнародному ярмарку книги у Вільнюсі (Литва) українську книгу представив роман Івана Корсака «Секрети королівського діаманту», що вийшов у вільнюському видавництві «Евгрімас» в перекладі литовською. Як повідомляє кореспондент УНІАН, книга одночасно побачила світ у київському видавництві «Ярославів Вал» під назвою «Корона Юрія ІІ».

Під час презентації книги Івана Корсака, професор Вільнюського університету Вітаутас ЙОГЕЛА зазначив, що у романі автор розкриває знакові події Київської Русі та Великого князівства Литовського, а також прагнення українців на початку двадцятого століття до створення незалежної держави Україна.

«Історико-пригодницький роман українського письменника Івана викличе інтерес в читачів, бо тут образно і легко йде інтригуюча оповідь. Автор, прекрасно знаючи історію своєї держави, знайомить читача з нею, не тільки розгортаючи пригодницьку схему, але й уміє подати відмінний історичний контекст. Рука обдарованого письменника непомітно веде нас через різні періоди історичних баталій», - зазначив В.ЙОГЕЛА.

Очільник посольства України в Литві Сергій ПОПИК вважає, що презентована книга може становити інтерес для литовських кінематографістів.

«У книзі автором подана художня версія історії корони третього українського короля Юрія ІІ, зятя засновника Вільнюса Гедиміна. Можна висловити лишень жаль, що не густо маємо ґрунтовних наукових досліджень цього часу і обставин», - сказав він.

Перекладач твору, голова товариства українців в Литві Василь КАПКАН пов’язав вихід роману литовською із сучасністю.

«Найважніший аспект видання книги в Литві із моїм скромним долученням – перекладом роману – це сам факт його появи, що можна порівняти зі скресом льодів. Вони таки були, ті льоди, увесь цей довгий час, ці 20 років – і роман є першим криголамом, що руйнує ту крижану стіну саме у сфері культури. Книгу можна вважати своєрідним доторком до спільного, позитивного історичного минулого», - сказав В.КАПКАН.

Литовський письменник Йонас УЖУРКА, автор низки романів з історичної тематики, говорячи про роман, назвав його скоріше світлим, ніж драматичним.

«У вельми строкатій і вельми картатій європейській історії багато сторінок драматичних і не менше трагічних. Але є серед них і світлі – до таких, безсумнівно, належить історія співжиття на одній землі литовського і українського народів»,- сказав він.

ХII Міжнародний ярмарок книги у Вільнюсі відкрили Президент Литви Даля Грибаускайте, очільники держави і столиці Литви. У відкритті взяли участь посли та працівники дипломатичних представництв багатьох країн.

На Міжнародному ярмарку національну книгопродукцію представили Індія, Швейцарія, Німечинна, Чехія, Росія, Білорусь, низка інших країн. Свої видання пропонували видавництва Оксфордського та Кембриджського університетів тощо. На жаль, на ярмарок жодне видавництво з України не прибуло.