Топгенерал США маневрує між конфліктом з Трампом і плануванням війни проти Ірану, - CNN

Генерал Ден Кейн намагається зберегти вплив на Трампа, водночас попереджаючи про ризики масштабної операції проти Ірану.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн опинився в центрі складного політичного й військового балансування: з одного боку – тиск з боку президента Дональда Трампа із вимогою підготувати варіанти ударів по Ірану, з іншого – занепокоєння щодо масштабів, ризиків і можливих втрат у разі великої операції.

Як пише CNN з посиланням на джерела, знайомих із перебігом консультацій, Кейн останніми тижнями проводив закриті зустрічі у Пентагоні, уникаючи традиційного формату засідань у спеціальній залі "Танк", щоб мінімізувати ризик витоків інформації. Під час внутрішніх обговорень він наголошував на складності потенційної кампанії проти Ірану та можливих наслідках для американських військ.

Розбіжності з Білим домом

Риторика генерала контрастує з публічними заявами Трампа, який неодноразово припускав, що військова операція проти Ірану може бути швидкою та успішною. Президент заявив у соцмережах, що Кейн "знає лише одне – як перемагати" і в разі наказу "очолить наступ".

У Білому домі підкреслюють, що генерал надає президенту "повний спектр варіантів" без політичних уподобань. Речниця адміністрації наголосила, що остаточні рішення ухвалює глава держави.

Втім, за словами джерел, під час одного із засідань у Ситуаційній кімнаті Кейн не зміг гарантувати прогнозований результат потенційної операції зі зміни режиму в Ірані, що тривала значно довше запланованого часу.

Уроки Марка Міллі

Генерал намагається уникнути відкритого протистояння з президентом, як це було за його попередника – Марка Міллі, який часто вступав у публічні та приватні конфлікти з Трампом під час його першого терміну. Кейн обрав стриманішу тактику – не вступати у пряму конфронтацію, але доносити професійну позицію у закритому форматі.

Дехто в оборонному відомстві вважає, що він "стримує удари" у спілкуванні з президентом. Офіційний представник Об’єднаного штабу це заперечує, заявляючи, що Кейн виконує свою статутну роль – надавати військові рекомендації з урахуванням усіх ризиків.

Найбільша концентрація сил на Близькому Сході з часів Іраку

Попри обережність у риториці, протягом останнього місяця США зосередили на Близькому Сході найбільшу кількість військової техніки з часів вторгнення в Ірак. За даними джерел, Трамп доручив підготувати варіанти – від ударів по ядерних і ракетних об’єктах Ірану до сценаріїв, що передбачають ліквідацію керівництва країни.

Паралельно тривають дипломатичні контакти, однак військове планування ведеться у повному обсязі.

Політична напруга у Пентагоні

Відносини Кейна з міністром оборони Пітом Гегсетом залишаються складними. За інформацією джерел, генерал неодноразово висловлював занепокоєння кадровими рішеннями та стратегічними документами, зокрема щодо оцінки загрози з боку Китаю.

Кейн, колишній пілот F-16 і військовий зв’язковий у ЦРУ, був повернутий на службу Трампом після відставки та підвищений до чотиризіркового генерала, хоча раніше не очолював бойове командування. Президент неодноразово публічно висловлював йому довіру.

Водночас усередині оборонного відомства його називають "майстром балансування" – людиною, яка намагається зберегти аполітичність військових у період посиленої політизації армії.

Атака США на Іран - що відомо

Нагадаємо, що США перекинули понад 150 літаків на бази в Європі та на Близькому Сході на тлі напруженості у відносинах з Іраном. Про це свідчать дані про відстеження польотів та супутникові знімки.

Зараз присутність американських збройних сил у регіоні є однією з найбільших за останні два десятиліття, з часів війни в Іраку 2003 року. Вашингтон почав нарощувати сили після того, як Трамп пригрозив вдарити по Ірану в разі провалу переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Натомість Іран веде перемовини щодо укладення угоди з Китаєм по закупівлі протикорабельних крилатих ракет.

