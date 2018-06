Лауреатом премії Астрід Ліндгрен став Шон Тан

Лауреатом премії імені Астрід Ліндгрен, яку вручають за літературу для дітей, у 2011 році став австралійський письменник і художник Шон Тан. Про це повідомляється на сайті премії.

Журі відзначило вміння лауреата поєднувати у своїх творах текст і зображення, яке відкриває нові шляхи розвитку ілюстрованих дитячих книжок. "У роботах Шона Тана видатна майстерність оповідача поєднується з глибоким гуманізмом, - заявили члени журі. - Кожна його книга — експеримент і на словесному, і на візуальному рівні".

Австралійський письменник народився в 1974 році. Серед його головних книг — Кролики (Rabbits, 1998), Нічия річ (The Lost Thing, 1999; переведена на російську), Червоне дерево (The Red Tree, 2001), Прибуття (Arrival, 2006), Історії зовнішньої Околиці (Tales from Outer Suburbia, 2008). У 2010 році Тан взяв участь у роботі над 15-хвилинним мультфільмом за Нічиєю річчю і отримав за це Оскар. Також він є лауреатом багатьох нагород, які вручають авторам книг для дітей.

Премія Астрід Ліндгрен вперше була вручена у 2003 році; серед її лауреатів — Моріс Сендак і Філіп Пуллман. Кілька років до списку номінантів входять і російські письменники та ілюстратори.

У минулому році премії Астрід Ліндгрен удостоїлася бельгійська письменниця і художник-ілюстратор Кітті Кровтер.

Lenta.ru