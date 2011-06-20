Депутати дали гроші на Віру, Надію і Любов

Хмельницька міськрада виділила додатково 1,5 млн. грн. на встановлення монументально-скульптурної композиції “Віра. Надія. Любов”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили депутати міськради.

Це вже другий фінансовий транш на скульптуру зі скарбниці Хмельницького. Раніше депутати міськради виділили 1 млн. грн.

Крім того, Хмельницька обласна рада на одній із сесії спрямувала на монументально-скульптурної композиції “Віра. Надія. Любов” 1,5 млн. грн.

Наразі в області триває збір благодійних внесків на монумент (надійшло приблизно 1,5 млн. грн.. - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 9-метрову монументально-скульптурну композицію “Віра. Надія. Любов” планується поставити перед обласною державною адміністрацією до 20-ї річниці Незалежності України. Загальна вартість робіт становить 4,5 млн. грн.