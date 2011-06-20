Олену Боннер поховають у Москві

Правозахисницю і громадського діяча, вдову академіка Андрія Сахарова Олену Боннер поховають на Востряковському кладовищі в Москві, там, де поховані її чоловік, мати і батько. Прощання з померлою відбудеться в США. Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на доньку Боннер Тетяну Янкелевич.

Олена Георгіївна брала активну участь у правозахисному русі в СРСР в 1970-і роки, була одним із засновників Московської Гельсінкської групи, нагадує Радіо Свобода. Після смерті Сахарова в 1989 році продовжувала займатися правозахисною і суспільною діяльністю і публіцистикою, виступала проти війни в Чечні. Минулого року першою підписала звернення російської опозиції "Путін повинен піти".